‘Merkez Bankası gibi çete’ çökertildi

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen son zamanların en önemli sahte para operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 19’u tutuklandı. Bastıkları sahte paraları Türkiye’nin her yerine dağıtacak bir ağa sahip olan çetenin çökertilmesiyle, 6.5 milyon lira değerinde sahte paranın piyasaya sürülmesi engellenmiş oldu. Operasyonu düzenleyen emniyet güçleri çeteyi ' Adeta Merkez Bankası gibi örgütlenmişler' diye özetledi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sahte para basan bir şebekeyi belirleyince 4 ay önce çalışma başlattı. İstanbul Mali Polisi piyasaya yüksek miktarda para sürmeye hazırlanan şüphelileri belirlemek için teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Araştırmalarda şebeke elebaşının K.A. olduğu anlaşıldı. 5'TE BİRİ FİYATINA SATMIŞLAR Polisin çalışmasında, şebeke üyelerinin kendi adamları vasıtasıyla dağıttığı paraları, sahte banknotların 5'te biri oranda sattıkları anlaşıldı. Şebekenin sahte paraları Türkiye'nin bir çok noktasında dağıttığı anlaşıldı. 10 İLDE OPERASYON Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. İstanbul, Kocaeli , Düzce , Şanlıurfa Adıyaman, Balikesir, Adana, Nevşehir, Samsun ve Ordu'da 87 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerden 39'u yakalanırken, 6 şüphelinin sahte para konularından cezaevinde olduğu belirlendi. MİLYONLUK VURGUN YAPACAKLARDI Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 2 sahte kimlik, bir milyon dolar ve bir milyon 200 bin liralık sahte banknot ele geçirildi. Yapılan operasyonla 6 buçuk milyon lira tutarındaki sahte paranın piyasaya sürülmesi engellendi. 19'U TUTUKLANDI Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haklarında “Suç işleme Amacyla Örgüt Kurmak”, “Kurulan Orgüte Üye Olmak”, “Parada Sahtecilik” konularında işlem yapılan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Polis ekipleri adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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