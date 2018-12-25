‘Merkez Bankası gibi çete’ çökertildi

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sahte para basan bir şebekeyi belirleyince 4 ay önce çalışma başlattı. İstanbul Mali Polisi piyasaya yüksek miktarda para sürmeye hazırlanan şüphelileri belirlemek için teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Araştırmalarda şebeke elebaşının K.A. olduğu anlaşıldı.
5'TE BİRİ FİYATINA SATMIŞLAR
Polisin çalışmasında, şebeke üyelerinin kendi adamları vasıtasıyla dağıttığı paraları, sahte banknotların 5'te biri oranda sattıkları anlaşıldı. Şebekenin sahte paraları Türkiye'nin bir çok noktasında dağıttığı anlaşıldı.
10 İLDE OPERASYON
Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. İstanbul, Kocaeli , Düzce , Şanlıurfa Adıyaman, Balikesir, Adana, Nevşehir, Samsun ve Ordu'da 87 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerden 39'u yakalanırken, 6 şüphelinin sahte para konularından cezaevinde olduğu belirlendi.
MİLYONLUK VURGUN YAPACAKLARDI
Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 2 sahte kimlik, bir milyon dolar ve bir milyon 200 bin liralık sahte banknot ele geçirildi. Yapılan operasyonla 6 buçuk milyon lira tutarındaki sahte paranın piyasaya sürülmesi engellendi.
19'U TUTUKLANDI
Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haklarında “Suç işleme Amacyla Örgüt Kurmak”, “Kurulan Orgüte Üye Olmak”, “Parada Sahtecilik” konularında işlem yapılan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Polis ekipleri adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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