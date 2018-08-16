Mersin'de sabah saatlerinde vatandaşlara 'MERSİN153' kullanıcı adı ile vatandaşlara mesajlar geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Mersin 153' mesajının belediyenin SMS paneli ile bir ilgisi olmadığını duyurdu. Peki Mersin 153 mesajı nedir?

‘MERSİN153’ kullanıcı adı ile sabah saatlerinde vatandaşlara mesajlar geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS’lerin atıldığı “MERSİN153” kullanıcı adının kurumla alakasının olmadığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde vatandaşlara “MERSİN153” kullanıcı adıyla yasa dışı terör örgütü propagandası içeren SMS'ler atıldığı belirtildi. Mesajların, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin SMS paneliyle bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, sistem üzerinden herhangi bir girişin de tespit edilmediği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Açıklamada, soruşturma başlatıldığı, siber güvenlik uzmanları ile Mersin Emniyet Müdürlüğünün gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.