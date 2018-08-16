Mersin 153 mesajı nedir?

‘MERSİN153’ kullanıcı adı ile sabah saatlerinde vatandaşlara mesajlar geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS’lerin atıldığı “MERSİN153” kullanıcı adının kurumla alakasının olmadığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde vatandaşlara “MERSİN153” kullanıcı adıyla yasa dışı terör örgütü propagandası içeren SMS'ler atıldığı belirtildi. Mesajların, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin SMS paneliyle bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, sistem üzerinden herhangi bir girişin de tespit edilmediği kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, soruşturma başlatıldığı, siber güvenlik uzmanları ile Mersin Emniyet Müdürlüğünün gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.