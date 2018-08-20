Mersin bayram namazı saati kaç? İşte Mersin ve tüm iller için Kurban Bayramı namazı saati…

Bayram namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Tüm Türkiye gibi Mersin'de bayram namazına hazırlanıyor. Milyonlarca insanın camileri dolduracağı bayram namazı saat kaçta kılınacak? Mersin’de bayram namazı saat kaçta?

Bayram geliyor birçok kişi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu bayram namazı öncesi büyük önem taşıyor. Akdeniz Bölgesi şehirlerimizden olan Mersin’de bayram namazı saat kaçta? İşte Mersin bayram namazı saati ve bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı, il il bayram namazı vakitleri, Mersin için kurban kesin noktaları…

KURBAN BAYRAMI NAMAZI MERSİN’DE SAAT KAÇTA?

Diyanet’in belirlediği saat olan 06:05’da kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL KURBAN NAMAZI VAKİTLERİ

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MERSİN’DE HANGİ NOKTALARDA KURBAN KESİM HİZMETİ VERİLECEK?

Kent genelinde 25 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbahada hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, mobil kesim üniteleri, ilçe mezbahaları ve merkezde bulunan Yakaköy Mezbahası ile Kurban Bayramı'nın amacına uygun olabilmesi amacıyla veteriner kontrolünde ücretsiz kesim hizmeti verecek. Her mobil kesim ünitesi ve mezbahada birer tane veteriner hekim hizmet verirken, bu noktalara gitmek isteyen vatandaşlar, sabah 07.00'den akşam 15.00'e kadar 2 saatte bir olmak üzere Taş Bina önünden Yakaköy Mezbahası'na kesim işlemini yaptırmak isteyenler için ücretsiz otobüs ring hattı hizmetiyle ulaşım sorunu yaşanmasının da önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahalarında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar, Yakaköy, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus mezbahalarında hizmet alabilecekler. Aynı zamanda kurbanlıklarını mobil kesim ünitelerinde kestirmek isteyenler ise merkez Akdeniz ilçesi 1 ve 2 nolu mobil kesim yerinde, Menderes Mahallesi'nde bulunan 1 nolu mobil kesim yeri ve Yeni Mahalle'de bulunan 2 nolu mobil kesim yerinde kurbanlarını kestirebilecekler.

Yine merkez ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri karşısı kapalı semt pazarı içinde bulunan mobil kesim yeri ile Korukent Cumhuriyet Evleri üstünde bulunan 1 nolu mobil kesim yeri, Okan Merzeci Mahallesi'ndeki 2 nolu mobil kesim yeri, Gözne Mahallesi'nde yer alan 3 nolu mobil kesim yeri, Arslanköy Mahallesi'nde yer alan 4 nolu mobil kesim yeri ile Soğucak Mahallesi'nde bulunan 5 nolu mobil kesim yerinde hizmet verilecek.

İlçelerde ise Erdemli 'de bulunan 4, Silifke'de bulunan 2 ve Tarsus'ta bulunan 4 mobil kesim üniteleri ile Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Gülnar'daki kesim ünitelerinde kurbanlıklar hızlı ve hijyenik bir şekilde kesilerek, vatandaşa teslim edilecek.