Mersin Büyükşehir’den Kilikya Nehir Derneği’ne 1 milyon liralık yardım

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de yaşayan Arap-Alevi nüfusunun kültürünü araştıran ve kültürün devamının sağlanması üzerine çalışmalar sürdüren Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’ne tam 1 milyon TL’lik maddi destek sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı İYİ Partili Burhanettin Kocamaz'ın makamında gerçekleştirilen protokol törenine, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özuğurlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kocamaz ile Özuğurlu arasında imzalanan protokol kapsamında derneğe 1 milyon TL'lik maddi yardım yapıldı. Yapılan maddi yardım, Mersin'de yaşayan Arap-Alevi nüfusunun kültürünü araştıran ve kültürün devamının sağlanması üzerine çalışmalar sürdüren dernek tarafından yaptırılan ve inşaat çalışmaları devam eden Kilikya Nehir Kültür Merkezi'nin yapımında kullanılacak.

1 Milyon TL'lik maddi yardım ile Akdeniz İlçesi Cumhuriyet mahallesinde yapımı devam eden merkezin kaba inşaatının tamamlanması bekleniyor.

“Herkesi aynı sıcaklıkta kucaklamak bizim hizmet anlayışımızda var”

Protokol töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yapılan bu yardımların ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Biz olaya ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü açısından bakıyoruz. Anayasamızda bu sınırlar içerisinde yaşayan herkes eşit. Bizler de görüşü, inancı, etnik kimliği, doğum yeri ne olursa olsun herkesi aynı sıcaklıkla kucaklamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü bizim hizmet anlayışımızda bu var” şeklinde konuştu.

Yapılan fiziki hizmetlerin yanı sıra kentte huzur, barış ve kardeşlik ortamının sağlanmasının da önemli olduğunu söyleyen Başkan Kocamaz, “Elbette kentin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, eksiklerimizi gidermek için mücadele edeceğiz ve çalışacağız ama bunlar tek başına yetmez. Hepsinden önemlisi huzur, barış, kardeşlik ortamını sağlamak. Herkesi ortak bir payda etrafından toplayabilmek ve siyasi düşüncelerden uzak bir şekilde birleştirmek gerekiyor. Bizler de buna Mersinlilik ruhu diyoruz” dedi.

“Bizler için çok önemli bir protokol”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkürlerini sunan Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özuğurlu, “Sayın Başkanımla beraber bugün bizler için çok önemli olan bir protokole imza attık. Bizler gibi daha önce başka derneklere de yardım etti. Allah razı olsun” dedi. İmzalanan protokol sonrasında birbirlerini tebrik eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özuğurlu ile yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.