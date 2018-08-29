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Mersin’de 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kaçak kesilip, tüketime sunulmaya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle imha edildi 

android-time 10:36 29 Ağustos 2018
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Mersin’de 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kaçak kesilip, tüketime sunulmaya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle imha edildi 

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle’de devriye görevi yaparken, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi. Polisin haber vermesi üzerine adrese giden Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı bir depoda saklanan 1,5 ton et ele geçirdi.

Piyasaya sürülmek üzere olan 1 buçuk ton bozuk tavuk eti ele geçirildi. Foto: AA

Piyasaya sürülmek üzere olan 1 buçuk ton bozuk tavuk eti ele geçirildi. Foto: AA

Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığı tespit edilen etlere el konulurken, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin tavuk eti olduğu belirlendi.
Tüketime sunulmaya hazırlanıldığı anlaşılan etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi. Öte yandan, polis ekipleri de etlerin sahibi olduğu belirlenen Ahmad Maher A, Ahmad S. ve İbrahim B’yi gözaltına aldı.  MERSİN (AA)

Belediye ekipleri bozuk tavuk etlerini çöp kamyonlarıyla taşıyp itlaf etti. Foto: AA

Belediye ekipleri bozuk tavuk etlerini çöp kamyonlarıyla taşıyp itlaf etti. Foto: AA

 

Son güncelleme: android-time 10:3929.08.2018
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