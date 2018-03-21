Mersin’de gizemli hayvan ölümleri…

Şoke eden haber en az iki milyona yakın insanın yaşadığı Mersin'den geldi. Bir fabrikanın karşısında arazide koyunlarını otlatan hayvan sahipleri, koyunların art arda yere yığıldığını farketti. Neler olduğunu anlayamadan tüm koyunlar otladıkları yere düşerek can çekişmeye başladı. İki dakikada 31 hayvan telef oldu! Gizemli zehirlenmenin nedeni araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi'nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Atermit fabrikası karşısındaki etrafı tellerle çevrili olan ve bir kısmı tren yoluna dayanan arsaya telin açık olduğu kısımdan giren koyunlar burada otlandı. Bir süre sonra 31 koyun can çekişmeye başladı. Koyunların sahipleri Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz tarafından hayvanlar telef olmaması için kesildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşülerek otlardan ve kesilen hayvanlardan numune alındı.

Koyunların sahibi Ramazan Marhan, hayvanların birden titrediğini, neden böyle olduğunu anlamadığını belirterek, “1-2 dakika içinde oldu. Büyük ihtimalle ota atılan ya da zehirli tankerlerin yıkandığı yerlerde otlanmasından kaynaklandı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yapacağı tahlillerin sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

KORKUNÇ OLAYDA İLGİNÇ DETAY

sozcu.com.tr olarak konu ile ilgili bilgi almak için Tarsus Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğü ile görüştük ancak yetkililer bu tip durumlarda önce Tarım İlçe Müdürlüğü’nün yetkisi olduğunu ve bu birimin veterinerlerinin konuyu araştırdıkları bilgisini verdiler. Tarsus Tarım İlçe Müdürlüğü’nü aradığımızda ise yetkililerin yemeğe çıktığını öğrendik. Vatandaşları tedirgin eden ve halk sağlığı ile ilgili bu kadar önemli bir konu hakkında, süreçle ilgili kamuoyu açıklaması yapmak yerine yemeğe çıkmaları ise düşündürücü.

MERSİN (İHA)