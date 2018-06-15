Mersin’de afiş kavgası farklı boyut kazandı

Mersin’de elektrik direklerine özel aparat yaptırılıp Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin afişlerinin indirilmesi için mahkeme kararı olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi bu emri yerine getirmedi. Mahkeme kararını uygulayan bir ilçe belediye başkanının ise, bir bakan tarafından “tehdit edildiği” öne sürüldü.

Olağanüstü Hal uygulamasını sakal bırakarak protesto eden CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin'de elektrik direklerine özel aparatlı Erdoğan ve Bahçeli afişlerinin ya indirilmesi ya da CHP aday ve genel başkanının da afişlerinin asılmasına izin verilmesini istedi. Ancak bu istek yerine getirilmedi.

İNDİRME KARARI UYGULANMADI

CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin'de yaşananları SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Elektrik direkleri kamu malıdır. Oraya izinsiz olarak bir şey asılamaz. Kamuya ait bilbordlar var. Bunları kiraya verdirdiler, AKP için elektrik direkleri özel aparatlı olarak kullanılmaya başlandı. Madem izin veriliyorsa biz de benzer afişlerin asılması için izin istedik. Bize bu izin verilmedi.

Seçim Kurulu’na başvurduk. Mahkeme, Erdoğan ve Bahçeli'nin afişlerinin bulunduğu elektrik direklerindeki afişlerin indirilmesine karar verdi. Karar, ilgililere tebliğ edildi. Silifke Belediye Başkanlığı, mahkeme kararına göre afişleri indireceği zaman, bakanın geleceği, bu nedenle iftar sonrasında bunların indirilmesi ricası üzerine afişleri geç saatte indirtti.

Belediye Başkanımızı telefonla arayan bir bakan, afişleri indirttiği için başkana bunun hesabını soracaklarını söyledi. Başkanımız da, mahkeme kararını uyguladığını söyledi.

Mersin'in MHP'li Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında olan cadde ve bulvarlardaki elektrik direklerinden bu afişleri mahkeme kararına rağmen indirtmedi. Gerekçe olarak da ilçe seçim kurulunun verdiği karara İl Seçim Kurulu’nda itiraz edeceklerini ve onun sonucunu bekleyeceklerini bildirdi. Açıkçası mahkeme kararı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yok sayılırken, mahkeme kararını uygulayan belediye başkanı da tehdit edildi.“

CHP'li Aytuğ Atıcı, Mersin'de ‘tatsız durumlar yaşandığını’ öne sürdü, “İlçe Seçim Kurulu kararını kaldırmak için il seçim kurulu da baskı altına alınmaya çalışılıyor. Seçimlerde afişlerin asılmasında bile haksız rekabet var. Yasalar uygulanmıyor” dedi.