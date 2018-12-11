Mersin’de hortum! Seralar uçtu, hasar büyük…

Muz üretimiyle öne çıkan Anamur ilçesinde çıkan hortum, seralarda hasara yol açtı. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş: "Poliçe şartlarına uymadığı gerekçesiyle çok sayıda seraya sigorta yapılmamış. Yetkililerden poliçe şartlarının, muz seralarına uygun hale getirilmesi için çalışma yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mersin’in muz üretimiyle öne çıkan Anamur ilçesinde çıkan hortum, seralara zarar verdi. İlçede etkisini gösteren kuvvetli rüzgarın ardından çıkan hortum, Kızılaliler, Emirşah ve Güleç mahallerindeki muz seralarında hasara yol açtı. Anamur Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle yaklaşık 100 dönüm seranın zarar gördüğünü söyledi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, bu rakamın yükselebileceğini aktaran Gümüş, “Hasat sezonu olması nedeniyle üreticilerimizin zararı büyük. Seralardan bazıları sigortasız. Poliçe şartlarına uymadığı gerekçesiyle çok sayıda seraya sigorta yapılmamış. Yetkililerden poliçe şartlarının, muz seralarına uygun hale getirilmesi için çalışma yapılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de bölgenin “afet bölgesi” ilan edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

AA