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Mersin’de yolcu otobüsü alev alev yandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 35 yolcu araçtan inerek canlarını kurtarırken, ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

android-time 22:19 5 Eylül 2018
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Mersin’de yolcu otobüsü alev alev yandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 35 yolcu araçtan inerek canlarını kurtarırken, ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 35 yolcusu ile Antalya-Van seferini yapan A.A. yönetimindeki 42 LK 142 plakalı yolcu otobüsü, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi D-400 Karayolu Sırtlan rampasında motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular otobüsten ayrılarak canlarını kurtardı.

FOTO: İHA- MERSİN'İN BOZYAZI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

FOTO: İHA- MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü kullanılmaz hale getirirken, alevler yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti. Araçtaki ve ormanlık alandaki yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrası yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

FOTO: İHA- 35 YOLCU ARAÇTAN İNEREK CANLARINI KURTARIRKEN, ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

FOTO: İHA- 35 YOLCU ARAÇTAN İNEREK CANLARINI KURTARIRKEN, ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Bu arada olaydan yara almadan kurtulan yolcuların, başka bir otobüsle yollarına devam edeceklerini bildirildi.  DHA

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