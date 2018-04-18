Merve öğretmenin intiharı Meclis’te

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak 2014’te mezun olan Merve Çavdar (25), iddiaya göre, atanamayınca bunalıma girdi. İki gün önce evden “İş bulmaya gidiyorum” diyerek çıkan Çavdar, Kuşadası’nın Güzelçamlı sahilinde onlarca depresyon hapı içerek intihar etti. CHP, bu üzücü olayı Meclis’e taşıdı.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a atanamadığı için intihar eden öğretmeni sordu.

Baydar, “Aydın’da oturan Merve Çavdar, atanamadığı için depresyon haplarını içerek intihar etmiştir. Bu acı haberle birlikte iktidarınız boyunca atanamadığı için 43 öğretmenimiz hayatına son vermiştir. 2002'de 70 bin olan atanamayan öğretmen sayısı yanlış eğitim politikalarınız sonucu bugün 455 bine ulaşmıştır” dedi.

Milletvekili Baydar, Bakan'dan şu sorulara yanıt istedi:

“* Merve Çavdar'ın atanamadığı için bunalıma girip depresyon hapları içerek intihar etmesinden dolayı kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?

* Merve Çavdar kızımızla birlikte öğretmen olarak atanamadığı için hayatına son veren 43 öğretmenimizin sorumluları kim ya da kimlerdir?

* Atama bekleyen öğretmenlerimizin atamalarının yapılması için daha kaç öğretmenimizin intihar etmesi gerekiyor?

* 109 bin öğretmen açığımız varken neden 25 bin öğretmen ataması yapıyorsunuz?

* Neden ücretli öğretmen çalıştırıyorsunuz?”

Öte yandan Merve Çavdar dün Kuşadası'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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DHA