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Mesaiye giden polisler kaza yaptı: 2 polis yaralı

İstanbul Şişli'de polislerin karıştığı kazada 2 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik bir süre  2 şeritten sağlandı.

android-time 21:26 4 Nisan 2018
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Mesaiye giden polisler kaza yaptı: 2 polis yaralı
İstanbul Şişli'de polislerin karıştığı kazada 2 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik bir süre  2 şeritten sağlandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. 34 BZ 4022 Plakalı otomobil sürücüsü Aykut T. bulvar üzerinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde seyreden Mehmet Koçpınar yönetimindeki taksi sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak yan dönüp durabildi. Araç içerisindeki Haliç Polis Merkezinde görevli ve mesaiye giden Aykut T. ve bir kadın polis yaralandı.

 

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazayı gören sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polisler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı bir şeridi trafiğe kapandı. Kaza yerinde trafik  kısa süre kontrollü olarak  sağlandı.
Taksi sürücüsü Mehmet Koçpınar “Orta şeritten ilerliyordum, herhalde viraja keskin girdi. Keskin girince virajı alamadı bana arkadan dokundu. Dokunduktan sonra ağaca çarptı” diye konuştu. DHA

Son güncelleme: android-time 21:3804.04.2018
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