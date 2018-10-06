Mesken müdürü Sultanahmet Meydanı’nı işgal etti İBB göz yumdu

Sultanahmet Meydanı’nın ortasında 9 metrekare için izin alan ancak yaklaşık 80 metrekarelik alana yayılan büfenin İBB Mesken Müdürü Abdülkadir Yılmaz’a ait olduğu öne sürüldü. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, konuyu İBB Meclisi’ne taşıyacaklarını söyleyerek “Mesken Müdürü’nün büfesinin verilen iznin çok üzerinde yer işgal ettiğini gören yok mu?” diye sordu.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği tarihe tanıklık eden Sultanahmet Meydanı'nın özel bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek meydanın hak ettiği görüntüden çok uzak olduğunu vurguladı. Sultanahmet Meydanı'nın çok turistik bir bölge olduğunu dile getiren Ataman “Meydanın dört bir yanında yer alan tarihi saray, müze, sarnıç, çeşme ve sütun gibi birçok eser bulunuyor. Ama gelin görün ki meydan şu an son derece düzensiz ve hakkettiği önem verilmiyor. Bu da AKP'nin yönetim anlayışından kaynaklanıyor” dedi.

Meydan bulunan büfelere dikkat çeken Ataman önemli bir ayrıntıya vurgu yaptı. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Hilal Büfe'nin İBB Mesken Müdürü Abdülkadir Yılmaz'a ait olduğunu ve büfenin 9 metrekare işgaliye ödeyerek faaliyet gösterdiğini bildiren Ataman “Ancak büfe neredeyse 80 metrekarelik alanı işgal ediyor. Büfe babası Rüstem Yılmaz adına kayıtlı. Abdülkadir Yılmaz'ın kendi el yazısı ile Hilal Büfe için işgaliye ödediğine dair belge de var” dedi.

Ataman tepkisini şöyle dile getirdi:

“İBB'nin mesken müdürü kendisi pişirip kendisi yiyor. İzninin çok üstünde yer işgal eden bu büfeyi gören yok mu? Bu anlayışınızı yüzünden dünyanın göz bebeği tarihi Sultanahmet Meydanı marka olmaktan çıktı. İBB yönetimi önce kendi müdürlerinin, daire başkanlarının yaptıklarını temizlese İstanbul daha yaşanır bir kent olur.”