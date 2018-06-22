Meslek lisesi alan seçimi sonuçları belli oldu! E-Okul ile 2018 sonucu sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen meslek lisesi alan seçimi sonuçları e Okul üzerinden açıklandı. MEB sonuçları bugün açıklanacağını duyurmuştu ve meslek lisesi alan seçimi sonuçları sat 14.00 itibari ile erişime açıldı. Anadolu meslek programlarından tercih yapan öğrenciler bunlara yerleşemezse kayıtlı bulunduğu okulun 10'uncu sınıf alanlarında boş olan kontenjanlara puanları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecek. İşte e-Okul 2018 meslek lisesi alan seçimi sonuçları.

Meslek lisesi alan seçimi sonuçları için gün sayan öğrencilere müjdeli haber geldi. Öğrenciler e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilir. E-Okul girişi ve meslek lisesi alan seçimi sonuçları haberimizde.

SONUÇLAR E-OKUL'DAN ÖĞRENİLECEK

ATP ve AMP yerleştirmne sonuçları bugün yani 22 Haziran 2018'de yayımlandı. Öğrenciler ve veliler sonuçları e-Okul VBS sistemine giriş yaparak öğrenebilecek. İşte e-Okul giriş ekranı..

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

E-OKUL SİSTEMİ DETAYLARI

e-Okul giriş sayfasına girildiğinde iki bölüm bulunuyor: Yönetim Bilgilendirme Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi. Öğrenciler ve veliler Cuma günü, Veli Bilgilendirme Sisteminde tüm sonuçları görebilecek. Devamsızlık konusunda ise MEB uyarıda bulundu: İkinci dönem devamsızlık kaldığı yerden devam edecek. Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

TERCİHİNE YERLEŞEMEYEN BOŞ KONTENJANA

– Anadolu meslek programlarından tercih yapan öğrenciler bunlara yerleşemezse kayıtlı bulunduğu okulun 10’uncu sınıf alanlarında boş olan kontenjanlara puanları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecek.

– Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul’da onaylanacak. Tercihlerde değişiklik veya düzeltmelerin onaylama işleminden önce tamamlanması gerekecek.

– Tercih ve yerleştirmeyle ilgili bilgilendirme ve işlemler http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 22 Haziran’da https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sistemi’nden duyurulacak.