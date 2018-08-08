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Meslekten ihraç 10 komisere FETÖ gözaltısı

Afyonkarahisar merkezli 7 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı.

android-time 12:22 8 Ağustos 2018
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Meslekten ihraç 10 komisere FETÖ gözaltısı
Afyonkarahisar merkezli 7 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında meslekten ihraç edilen 10 komiser yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

DHA-Güvenlik – Türkiye-Afyon – Satılmış AKKAŞ
2018-08-08 11:51:09

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