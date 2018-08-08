Meslekten ihraç 10 komisere FETÖ gözaltısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında meslekten ihraç edilen 10 komiser yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
DHA-Güvenlik – Türkiye-Afyon – Satılmış AKKAŞ
2018-08-08 11:51:09