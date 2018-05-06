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Meteoroloji’den son dakika uyarıları: Neredeyse tüm yurtta etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu hafta hava sıcaklıklarının azalacağı ve yağışların önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün için uyarı yapılan iller; Çorum, Kastamonu, Düzce, Karabüs, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Kitahya, Uşak, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, ve Balıkesir...

android-time 10:34 6 Mayıs 2018
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Meteoroloji’den son dakika uyarıları: Neredeyse tüm yurtta etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu hafta hava sıcaklıklarının azalacağı ve yağışların önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün için uyarı yapılan iller; Çorum, Kastamonu, Düzce, Karabüs, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Kitahya, Uşak, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, ve Balıkesir...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli’nin doğusu ile Hatay ve Kilis çevreleri hariç tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerinde azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güney batı, Marmara ve Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nu batı ve iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.

METEOROLOJİ’NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI

hava-durumu
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 24
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 26

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Son güncelleme: android-time 18:5306.05.2018
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