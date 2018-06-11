Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak… En son hava durumu haberleri

Güneşli geçen hafta sonunun ardından Türkiye'de birçok şehri yine sağanak yağışlar vuracak. Özellikle Ege Bölgesi'ni etkileyecek olan yağışlar yerel olarak etkili olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu verilerini yayınladı. 5 il için özellikle yağış uyarısı yapılırken birçok ilde de yağış olacağı belirtildi. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Aydın’a şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bolu, Ordu, Giresun ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Burdur’un batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta boyunca yağışlar farklı şehirlerde devam edecek. Hava sıcaklıkları ise adım adım artıyor.