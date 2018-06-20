Meteoroloji açıkladı: Hava sıcak ancak yağışa dikkat! İşte son dakika yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu verilerine göre hava sıcaklığında ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak yurdun önemli bir kısmı kuvvetli yağışların etkisi altında olacak. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevreleri ile Adana’nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevreleri ile Adana’nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDIRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELI °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğleden sonra İç Ege ve Kıyı Ege’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

DENIZLI °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

KUTAHYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri iç kesimleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Adana’nın doğu, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batı ve Hatay’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri iç kesimleri ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSIN °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

NIGDE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARABUK °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum, Amasya, Artvin ve Bayburt çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,

TOKAT °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam satlerinde Malatya, Erzurum, Karsa ve Ardahan çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP 18°C, 31°C

Az bulutlu

KILIS 18°C, 31°C

Az bulutlu

SANLIURFA 20°C, 35°C

Az bulutlu