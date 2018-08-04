Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yağış için saat verdi!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Bu sene yazın ortasında sık sık uyarılan İstanbul'da bugün yine gök gürültülü sağanak yağış var. Değerlendirmelerde 'Muş, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.' bilgisi paylaşıldı. İşte bugün ve önümüzdeki 5 günde yurdumuzun hava haritası...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller ve tüm yurttaki hava durumu tahmini…

4 AĞUSTOS 2018 TÜM YURDUN HAVA HARİTASI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale’nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Uşak ve Afyonkarahisar’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA GÜN İÇİNDEKİ HAVA TAHMİNİ



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

BAZI İLLERİMİZDE SICAKLIK TAHMİNLERİ:



İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 37

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 39

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli(30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Uşak ve Afyonkarahisar’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Yerel dolu yağışı, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.