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Meteoroloji uyardı! Ankara şiddetli yağış sonrası sele teslim oldu

Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Yer yer dolu olarak kendini gösteren yağışların hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

android-time 15:37 20 Mayıs 2018
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Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Yer yer dolu olarak kendini gösteren yağışların hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Ankara için şiddetli yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış Ankara’da etkili oldu. Pek çok vatandaş yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden zor anlar yaşadı.

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DHA

Ankara’da etkili olan dolu ve aşırı yağış sel ve mahsur kalmalara neden oldu.

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DHA

Al geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su içinde kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı’ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki alt geçitte mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Özellik Kızılay’da yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Başkent’in en işlek caddesi Atatürk Bulvarı’ndaki TBMM yanında bulunan alt geçit ise su ile doldu. Çok sayıda araç ve otobüs su birikintisinde mahsur kaldı. Vatandaşların suya gömülen araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşları, omuzlarına ve kucaklarına alarak kurtardı.

DHA

DHA

Alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne ve bebeği, ticari taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi. Bu arada sel suları Mamak ilçesi Çaglayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi´ndeki bazı sitelerin park alanlarını bastı; araçlar su altında kaldı. Kentte çok sayıda ev ve işyerinde de su baskınları yaşandığı belirtildi.

DHA

DHA

BAZI BÖLGELERE DOLU YAĞDI

Ankara’da sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü.

Ankara'nın bazı bölümlerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. İHA

Ankara’nın bazı bölümlerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. İHA

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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İHA

Gölbaşı’nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 21:2820.05.2018
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