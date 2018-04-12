Meteoroloji uyardı İstanbul da etkilenecek… Sis geliyor! İşte en son hava durumu tahminleri

Hafta sonu yaklaşırken Meteoroloji'den Marmara Bölgesi ve çevresine sis uyarısı geldi. Cuma ve cumartesi günü etkili olacak sis yer yer olumsuzluklara neden olacak. İşte Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre hava durumu ve sis uyarısı detayları...

Meteoroloji güne önemli bir açıklamayla başladı. En son hava durumu tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başlayacak. Sis en çok Marmara Bölgesi’ni etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada sisin yarın ve cumartesi sabah saatlerinde etkili olacağı kaydedildi.

METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU İÇİN SİS UYARISI

Meteoroloji’nin İstanbul ve çevresini etkileyecek sis konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, “Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden sisin, yarın öğlene kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar ise Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olmaya devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya’nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer pus ve sisli 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu 23