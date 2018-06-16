Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi’nden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul’da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği açıklandı.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli’de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. AJANSLAR