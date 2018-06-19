Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat! İşte yurtta son dakika hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı. Hava sıcaklığı; Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Salı ve Çarşamba günü, İç Ege (Afyon, Uşak, Denizli, Manisa, Aydın ile İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri) ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Genellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.