Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2018 hava durumu)

9 günlük kurban bayramı tatilinde güneşli hava yerini bugünden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Pazartesi gününden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Çarşamba günü ise Karadeniz’de yoğun sağanak yağış bekleniyor.
Perşembe günü bu iki bölgeyi terk edecek sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakacak.
Cuma günü ise Marmara ve Ege’yi terk eden sağanak yağış Karadeniz’de etkili olacak.