Meteoroloji’den 8 ile flaş uyarı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklamasına göre 8 ile kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine yönelik uyarı yapıldı. Yurtta hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Giresun, Konya, Nevşehir, Van ve Hakkari çevrelerinde etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz’de rüzgarın yarın (24.03.2018 Cumartesi) sabah, Doğu Akdeniz’de öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam ilk saatlerde Konya’nın Beyşehir ilçesi ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması , toz taşınımı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Anadolu’nun doğusunda halen devam eden yağışların bu akşam saatlerinde Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELI 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 4°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENIZLI 7°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR 12°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 4°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSIN 13°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ve yarın (Pazar) bölgenin kuzey kesimleri ile ilk saatlerde Nevşehir ve Konya’nın Beyşehir ilçesinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKSARAY 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKISEHIR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Beyşehir çevreleri hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABUK 7°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GIRESUN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusunun, yarın (Pazar)kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZINCAN 4°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 3°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DIYARBAKIR 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SANLIURFA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, yarın güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) yarın 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın öğleden sonra güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yarın 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi gece ve yarın sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, yarın öğleden sonra güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) yarın 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyi gece 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu:Çok bulutlu, batısı ile Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yarın 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), yarın 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, doğusu gece 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.