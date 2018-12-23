Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den gece yarısı uyarı!

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

android-time 00:05
Haberler Gündem
Meteoroloji’den gece yarısı uyarı!
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batı Karadeniz’in aralıklı yağmurlu, Hatay çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERHafta sonu sürpriz yapacak! | Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleriHafta sonu sürpriz yapacak! | Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri

İç ve doğu kesimlerde yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.  AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 00:1823.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar