Meteoroloji’den güzel haber! Yurtta hava durumu nasıl olacak?

Bahar geldi! Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üzerinde olacak. Salı günü ülkemizin batısı ve güneydoğusunda yer yer çok bulutlu atmosfer görülecek. Yalova Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'de kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Diğer alanlarda az bulutlu bir hava görünecek. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde mevsim ortalamalarına yakın diğer kesimlerde ise mevsim ortalamalarının üzerinde. Çarşamba günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise iç ve kuzey kesimlerde yağış var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika değerlendirmesine göre; ülkemizin batı kesimleri ile yarın güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Marmara’nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın batısı ile Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

EDIRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

ISTANBUL 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

KOCAELI 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 9°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENIZLI 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAS 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN 17°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 4°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABUK 5°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sisli ve puslu

ZONGULDAK 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BINGOL 5°C, 23°C

Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TUNCELI 5°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 14°C

Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR 5°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık