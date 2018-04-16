Meteoroloji’den güzel haber! Yurtta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika değerlendirmesine göre; ülkemizin batı kesimleri ile yarın güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Marmara’nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın batısı ile Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
EDIRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
ISTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu
KOCAELI 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 9°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENIZLI 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANISA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAS 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN 17°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 4°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABUK 5°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sisli ve puslu
ZONGULDAK 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVIN 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BINGOL 5°C, 23°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TUNCELI 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 14°C
Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR 5°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık