Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Pazartesi sağanak yağmur geliyor!

Hava durumu için Meteoroloji'den uyarı geldi. Pazartesiden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte, hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son dakika uyarılarını yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yağış alan yerlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi günü 1-10 derece arasında seyredecek olan Ankara hava durumu parçalı bulutlu olacak. Pazar günü az bulutlu ve 0-11 arasında değişen sıcaklık verileri hafta başında ise sağanak yağışa dönüşecek. Pazartesi gününden itibaren başlayacak yağmur Perşembe gününe kadar devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da cumartesi günü en düşük sıcaklık 9 derece en yüksek sıcaklık ise 13 derece olacak. MGM'nin haftalık tahminlerine göre Pazar günü başlayan güneşli hava pazartesi günü yerini sağanak yağışa bırakacak. Yurt genelinde etkili olacak olan sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de cumartesi ve Pazar günleri az bulutlu hava 16-17 derece seviyelerinde dolanacak. Pazartesi ve Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı hava Çarşamba günü ise sağanak yağışa dönüşecek.