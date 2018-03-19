Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika kuvvetli fırtına uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son dakika hava durumu raporuna göre bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlara soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Bu gece saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak olan güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın (Salı) akşam saatlerine kadar Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik), İç Ege ve Göller Yöresi (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

⚠ Meteorolojik Uyarı

Ülkemizin İç ve Batı Kesimlerindeki Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat https://t.co/ZjawzuzmrJ pic.twitter.com/UKT1e0JlGj — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 19 Mart 2018

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKIRDAG °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla kuzeyi ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENIZLI °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

USAK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KAYSERI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

CORUM °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

IGDIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah ve gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde geneli güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinden sonra kuzeyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.