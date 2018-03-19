Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika kuvvetli fırtına uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Bu gece saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak olan güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın (Salı) akşam saatlerine kadar Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik), İç Ege ve Göller Yöresi (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
⚠ Meteorolojik Uyarı
Ülkemizin İç ve Batı Kesimlerindeki Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat https://t.co/ZjawzuzmrJ pic.twitter.com/UKT1e0JlGj
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 19 Mart 2018
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKIRDAG °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla kuzeyi ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENIZLI °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
USAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSIN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KAYSERI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
CORUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
IGDIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah ve gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde geneli güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinden sonra kuzeyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.