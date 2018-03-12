Meteoroloji’den İstanbullulara uyarı: Yeniden geliyor! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre bahar havası kısa sürecek. Batı'dan gelen yeni hava sistemi tüm yurdu etkisi altına alacak. Yarından itibaren Trakya'dan gelen yağış İstanbul'u ve tüm yurtta etkili olacak. İşte tüm yurtta hava durumu tahminleri...

Hava durumu nasıl olacak? Bugün İstanbul’da tam bir bahar havası vardı. Ancak bu güzel hava kısa sürecek. Meteoroloji’ye göre; Salı günü Kuzeybatı’dan yeni bir sistem giriş yapacak. Trakya genelinde ve Kuzey Ege’de yağışlar bırakacak. Salı günün ilk saatlerinden itibaren yağışlar başlayacak. Bu hafta boyunca hemen hemen tüm bölgelerde yağışlar görülecek. Salı günü Batı kesimlerinde yağışlar aralıklı olarak devam edecek. Doğu kesimlerinde parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Ülke genelinde mevsim ortalamalarında sıcaklıklar görülecek.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İç ve batı bölgelerin parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile yarın (salı) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli ile öğle saatlerinden sonra Çorum, Kırıkkale ve Adana’nın Toroslar kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı ile yarın (Salı) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BILECIK 10°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 12°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batısı ile yarın (salı) il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde kıyıları ile yarın (salı) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 4°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyıları, yarın (Salı) işl genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

USAK 6°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (salı) Batı Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Adana’nın Toroslar kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 10°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN 14°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yer yer sisli ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR 7°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR 7°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA 9°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) Sinop dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GIRESUN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KARS -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 7°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu

DIYARBAKIR 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu

GAZIANTEP 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu

MARDİN 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Salı) Batı Karadenbiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, yarın (Salı) sabah saatlerinde batısı ile yarın (Salı) öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı ile yarın (Salı) geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Salı) sabah saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) yer yer 8 (75 km/sa), yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde yer yer 8 (75 km/sa), yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde 2,0 ile 3,0m, gece saatlerinde yer yer 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Salı) Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Salı) öğle saatlerinde 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.