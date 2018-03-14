Meteoroloji’den iyi haber: Yağış gidiyor, güneş geliyor! İşte yurtta hava durumu

Ülkemiz genelinde günlük güneşlik havalar baharın geldiğini hissettiriyor. Ancak bahar havasına aldanmamak gerekiyor zira güneş yüzünü bir gösteriyor bir saklıyor. Vatandaşlara Meteoroloji'den güzel haberler de geldi. Ülkemiz genelinde yağışlar etkisini kaybedecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki yağmur yeniden ne zaman yağacak? İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre: Perşembe günü ülkemiz genelinde bahar yağışları devam edecek. Özellikle gün ortasından itibaren aralıklı yağışlar görülecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarında seyredecek. Perşembe ve Cuma günü 2-4 derece sıcaklıklarda azalma olsa da haftasonu mevsim normallerinin üzerine çıkacak, 2-6 derece sıcaklıklar artacak. Yağış etkisini kaybedecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleriile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyon, Denizli ve Uşak çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

USAK 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GIRESUN 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

KARS 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın G.Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

DIYARBAKIR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu