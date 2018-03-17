Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika fırtına uyarısı yapıldı. Bahar yaklaşırken hava durumunun bir günü diğer günü tutmuyor. Vatandaşlar yurtta hava durumunu merak ediyor. Yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı kaynaklı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alması yönünde uyarıyor. İşte yurtta hava durumu...

Yurtta yarın hava durumu nasıl olacak? Cumartesi öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Pazar (18.03.2018) günü Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı kaynaklı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara’da ve Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (17.03.2018 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Marmara’da Pazar günü (18.03.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Orta Karadeniz’de Pazar(18.03.2018) günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (19.03.2018) günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre: Yarın akşam saatlerinde Edirne, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 KM / SAAT) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve Göller yöresi ve Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa.), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi ve Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı kaynaklı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu yarın akşam saatlerinde Edirne, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), batısında zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BILECIK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

BURSA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE 15°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu yarın akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), kıyı kesimlerde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 10°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 17°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

KUTAHYA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; göller yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANTALYA 13°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MERSİN 14°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRSEHIR 5°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GIRESUN 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARI -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KILIS 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu