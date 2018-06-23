Meteoroloji’den o illere flaş uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor, önleminizi alın!

Yurdumuz kuvvetli yağışların etkisi altında! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor ancak Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer şiddetli/çok şiddetli yağış beklendiğinden; karayolu, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Yağışların sabah 05:00'e kadar devam etmesi sebebiyle; Merkez ilçe Hasankadı Beldesinde Demireller, Yağısıkuzu, Eskicuma ve Akçagüney dereleri ile Ulus İlçesi Kumluca, Keçi Çakıroba dereleri başta olmak üzere tüm akarsularda taşkına karşı tedbir alınması önem arz ediyor.

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Kütahya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerine yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara’da kuzeydoğu, batı kıyılarda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerine yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BILECIK 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar il geneli ve sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı, doğusu yer yer çok çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu

USAK 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 24°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR 15°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR 14°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DÜZCE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, gece saatleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ARTVIN 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

TOKAT 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARI 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 18°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR 21°C, 37°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA 24°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu