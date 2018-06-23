Meteoroloji’den o illere flaş uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor, önleminizi alın!

Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer şiddetli/çok şiddetli yağış beklendiğinden; karayolu, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Yağışların sabah 05:00'e kadar devam etmesi sebebiyle; Merkez ilçe Hasankadı Beldesinde Demireller, Yağısıkuzu, Eskicuma ve Akçagüney dereleri ile Ulus İlçesi Kumluca, Keçi Çakıroba dereleri başta olmak üzere tüm akarsularda taşkına karşı tedbir alınması önem arz ediyor.
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Kütahya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerine yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara’da kuzeydoğu, batı kıyılarda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerine yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
BILECIK 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDIRNE 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar il geneli ve sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, doğusu yer yer çok çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu
USAK 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 14°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN 24°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR 15°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRSEHIR 14°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
DÜZCE 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, gece saatleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
KASTAMONU 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ARTVIN 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
TOKAT 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARI 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 18°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR 21°C, 37°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu