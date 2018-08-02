Meteoroloji’den o illere uyarı: “Vatandaşlar hazırlıklı olsun!”

Yaz yağışları yerel olarak etkilemeye devam ediyor. Bugün Karadeniz Bölgesi'nde birçok ili etkileyecek olan yağışlar hakkında Meteoroloji'den önemli uyarı geldi. Meteoroloji: "Önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

Hava durumunda ani değişiklikler ve şiddetli yağışlar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını sürdürüyor. Meteoroloji’den yapılan hava tahmin raporunda, önümüzdeki saatlerde Samsun’un Terme ve Ordu’nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğundan dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkın, ani sel, su baskını ve sele karşı ilgili kurum, kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması uyarısı yapıldı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KIYI İLLERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Halen Orta ve Doğu Karadeniz´de (Samsun´un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (02.08.2018 Perşembe) ve Cuma (03.08.2018) günleri etkisini ve şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Bölgede Perşembe ve Cuma günleri görülecek yağışların, 48 saatlik süre zarfında Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yerel olarak bazı il ve ilçelerde toplamda 100-200 kg/m2 yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

ORDU SELE TESLİM OLDU

Ordu’nun Ünye ilçesinde dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış tekrar sele neden oldu. İlçe genelinde sabaha kadar devam eden yağışlar sonrası bazı yerler göle döndü.

Ünye’de dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış tekrar sele neden oldu. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, yağışların etkili olduğu Gölevi Mahallesi Altın Yunus Caddesi'nde ise sel ve su baskını meydana geldi. Aşırı yağış sonrası Tabakhane Deresi yarısına kadar dolarken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk Antrenman Sahası da selin en çok zarar gören yerlerinden biri oldu. Dün gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmur sonrası ilçenin 20 Temmuz Caddesi'nde ise durum değişmedi. Her yağmur sonrası caddenin sular altında kaldığı bölgede Ünye Belediyesi ekipleri sabaha kadar çalışarak oluşacak sele karşı tedbirlerini arttırdı.

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