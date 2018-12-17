İstanbul güne yağmurla başladı… Meteoroloji’den birçok şehre sağanak uyarısı! | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu, Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği, Hakkari'de de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre İstanbul'da yağış beklenmiyordu ancak İstanbul güne yağmurla başladı. İşte Meteoroloji'nin 17 Aralık 2018 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından en son yapılan değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin yaptığı tahminlere göre İstanbul’da yağış beklenmiyordu ancak sabah saatlerinde İstanbul’un birçok bölgesinde yağış görüldü.

Yağışların Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya’nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ’ın doğusu, Mardin’in batısı ile Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK!

Hava sıcaklığının güney bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği değerlendiriliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların Antalya’nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ’ın doğusu, Mardin’in batısı ile Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

17 Aralık Pazartesi İstanbul hava durumu 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

17 Aralık Pazartesi Ankara hava durumu 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

17 Aralık Pazartesi İzmir hava durumu 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

17 Aralık Pazartesi Antalya hava durumu 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

17 Aralık Pazartesi Amasya hava durumu 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

17 Aralık Pazartesi Elazığ hava durumu 5°C

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

17 Aralık Pazartesi Diyarbakır hava durumu 8°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı