Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı (28 Mayıs Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni haftayla birlikte yurt geneli sağanak yağışların etkisi altına girecek. 1 Haziran Cuma günü ise yağışlar etkisini yurdun bazı bölgelerinde sonlandıracak. İşte beş günlük hava durumu raporu...

Sağanak yağışlar geçtiğimiz hafta sonu yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı haftalık tahmini hava durumu raporuna göre; yeni haftada başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yine birçok ilde sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek ani sel, su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

29 Mayıs Salı günü Marmara Bölgesi’nin kuzeyi ve Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri dışında yurt genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün başlayan yağışların 1 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL CUMA GÜNÜ 28 DERECE

1 Haziran Cuma günü yağışlar yurdun batısını terk ederken Karadeniz, Akdeniz’in bir kısmı ve Doğu Anadolu’da etkisini gösterecek.

İstanbul’da cuma günü hava sıcaklığı en yüksek 28 derece olarak hissedileceği tahmin ediliyor





