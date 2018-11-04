Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Sağanak yağış geliyor! İşte hava durumu…

Meteoroloji'den yapılan hava durumu duyurısına göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu (Kars ve Ardahan hariç) ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Peki, hava durumu yarın Marmara ve İstanbul'da nasıl olacak?

Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve puslu hava öngörülüyor.

Ayrıca Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı da yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

DHA