Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Sağanak yağış geliyor! İşte hava durumu…

Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve puslu hava öngörülüyor.
Ayrıca Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı da yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
DHA
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