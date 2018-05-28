Meteoroloji’den son dakika acil uyarı geldi: Önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Meteoroloji radarından alınan son dakika verilere göre; Bolu'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den vatandaşlara uyarı geldi, yurdun büyük bir bölümü kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına girdi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların iç ve batı bölgeler ağırlıklı, önümüzdeki hafta içi Pazartesiden Cumaya kadar yine iç bölgeler ile doğu bölgeler ağırlıklı gerçekleşmesi tahmin ediliyor.