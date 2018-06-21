Meteoroloji’den son dakika Ankaralılara acil uyarı! İşte yağış beklenen iller…

Ankaralıların son zamanlarda kuvvetli sağanak yağış ile başı dertte! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara için şiddetli yağış uyarısı geldi. Öte yandan İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte yurtta yağış beklenen diğer iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara’nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Çankaya,Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Öte yandan İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bugün Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz’in batısında (Kalkan-Kumluca arası) rüzgarın yarın (22.06.2018 Cuma) öğle ve akşam saatlerinde batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.