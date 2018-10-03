Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: 5 ile kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta Kuzey bölgelerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
KIRKLARELI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 28°C
Az bulutlu
MANISA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ °C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.