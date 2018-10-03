Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: 5 ile kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında kuvvetli (30-60 kg/metrekare), Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta Kuzey bölgelerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 28°C

Az bulutlu

MANISA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ °C, 29°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık