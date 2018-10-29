Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Buzlanmaya ve zirai dona dikkat!

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.
KUZEY AFRİKA’DAN SICAK HAVA GELİYOR!
Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'de yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.
Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta boyunca bazı il merkezlerimizde ulaşması beklenilen günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum'da 16, Afyonkarahisar'da 21, Ankara, Konya, Malatya ve Trabzon'da 22, Samsun ve Diyarbakır'da 23, İstanbul'da 25, Bursa'da 26, İzmir'de 28, Adana'da 29 Antalya'da 30 dereceye ulaşması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ISTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
IZMIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
MANISA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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