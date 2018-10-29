Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Buzlanmaya ve zirai dona dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.

KUZEY AFRİKA’DAN SICAK HAVA GELİYOR!

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'de yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta boyunca bazı il merkezlerimizde ulaşması beklenilen günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum'da 16, Afyonkarahisar'da 21, Ankara, Konya, Malatya ve Trabzon'da 22, Samsun ve Diyarbakır'da 23, İstanbul'da 25, Bursa'da 26, İzmir'de 28, Adana'da 29 Antalya'da 30 dereceye ulaşması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ISTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

IZMIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

MANISA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık