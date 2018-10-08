Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Çarşamba’dan itibaren tüm yurtta yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Prof. Dr. Orhan Şen ise "Çarşamba akşamından itibaren hemen hemen Türkiye nin her yerinde yağış var. Daha sonra yağışlar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. İşte tüm yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile K. Maraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale’in iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale’nin iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren K. Maraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GİRESUN °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin, gece saatlerinde Muş ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUŞ °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve G. Antep çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATMAN °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı