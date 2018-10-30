Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Hava sıcaklığı artacak ama…

Son dakika hava durumu verilerine göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde artacak. Prof. Dr. Orhan Şen, “Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ama Marmara’da rüzgar yarından sonra poyraza dönüşüyor. Bu nedenle sıcaklık artışını hissetmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.
YAĞIŞ YURDU TERK ETTİ!
Hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.
Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'de yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
IZMIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
MANISA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.
AKSARAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
CANKIRI °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
ESKISEHIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
KARABÜK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GİRESUN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAKKARİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
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