Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Hava sıcaklığı artacak ama…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Son dakika hava durumu verilerine göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde artacak. Prof. Dr. Orhan Şen, “Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ama Marmara’da rüzgar yarından sonra poyraza dönüşüyor. Bu nedenle sıcaklık artışını hissetmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

YAĞIŞ YURDU TERK ETTİ!

Hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'de yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

IZMIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

MANISA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.

AKSARAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

CANKIRI °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

ESKISEHIR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

KARABÜK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GİRESUN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAKKARİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık