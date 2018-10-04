Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul ve 9 ile yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane, Ardahan, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon’un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon’un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu

KIRKLARELI °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 27°C

Az bulutlu

MANISA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı olmak üzere akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2.), akşam saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde kuvvetli, akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 29°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık