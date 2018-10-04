Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul ve 9 ile yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon’un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon’un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.), Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu
KIRKLARELI °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 27°C
Az bulutlu
MANISA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı olmak üzere akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2.), akşam saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2.) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde kuvvetli, akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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