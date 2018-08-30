Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop’un iç kesimleri, Çorum’un kuzeyi, Samsun’un iç ve doğu kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, İstanbul’un kuzey kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 32°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu
KUTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu,
MERSIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
OSMANIYE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu , kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 31°C
Az bulutlu öğle saatlerinde parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu öğle saatlerinde parçalı bulutlu
NIGDE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum’un kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun’un iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
CORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzeyi sabah sağanak yağışlı
ORDU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUS °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KILIS °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık