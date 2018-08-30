Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu açıklaması yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ancak İstanbul, Ankara ve diğer illerimizde yarın sağanak yağış görülecek. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop’un iç kesimleri, Çorum’un kuzeyi, Samsun’un iç ve doğu kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, İstanbul’un kuzey kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 32°C

Parçalı bulutlu

BURSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu

KUTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu,

MERSIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

OSMANIYE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu , kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 31°C

Az bulutlu öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu öğle saatlerinde parçalı bulutlu

NIGDE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum’un kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun’un iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzeyi sabah sağanak yağışlı

ORDU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık