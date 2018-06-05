Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul’a acil uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin İstanbullulara yaptığı acil uyarı ve yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası’nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün(05.06.2018) öğleden sonra #İstanbul‘da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası’nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir pic.twitter.com/T96ag8ObPx — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 5 Haziran 2018

Ülkemizin doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Antalya ve Mersin’in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin’in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı kesimi ile iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.