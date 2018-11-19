Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbullular dikkat! İşte sağanak yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara , Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ile Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2)olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimler ile Iğdır çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde güneyli, doğu bölgeleri ile zamanla Marmara’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah ve öğle saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu
IZMIR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
MANISA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu geçmesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zaman zaman çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Iğdır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
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