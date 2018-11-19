Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbullular dikkat! İşte sağanak yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu açıklamasında bulundu. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara , Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ile Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2)olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimler ile Iğdır çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde güneyli, doğu bölgeleri ile zamanla Marmara’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah ve öğle saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu

IZMIR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

MANISA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu geçmesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zaman zaman çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Iğdır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 15°C

Parçalı bulutlu