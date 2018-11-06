Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbullular dikkat yağmur geri geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; Sinop, Erzurum, Ağrı, Iğdır, İstanbul ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. İşte yurtta son dakika hava durumu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile İstanbul’un kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Van’ın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzey ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ISTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerin hafif sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

IZMIR °C, 23°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

MANISA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KARABÜK °C, 20°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Van’ın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu

HAKKARİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Siirt çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı