Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbullular dikkat yağmur geri geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile İstanbul’un kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Van’ın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzey ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ISTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerin hafif sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
IZMIR °C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MANISA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KARABÜK °C, 20°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Van’ın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu
HAKKARİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Siirt çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.