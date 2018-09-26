Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte sıcaklıkların artacağı tarih!

Yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, Perşembe günü Batı bölgelerden başlayarak tekrar artacak. Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nde 27.09.2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale, Çankırı çevreleri ve Kahramanmaraş’ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ve İç Anadolu’da fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( çatı uçması, ağaç ve ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Çanakkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu; Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(50-80 km/saat), güneybatı kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

BURSA 13°C, 22°C

Çok bulutlu

EDİRNE 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/sa),Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR 17°C, 27°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevreleri ile Kırıkkale’nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 19°C

Çok bulutlu

ESKISEHIR 8°C, 20°C

Çok bulutlu

KAYSERİ 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 7°C, 20°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 5°C, 22°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ 14°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 13°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık