Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Kütahya, Hakkari, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklamaları ve uyarıları geliyor. Buna göre; toz taşınımı haftasonuna kadar sürecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Suriye üzerinden gelen ve özellikle Doğu Akdeniz ile İç Anadolu başta olmak üzere güney ve iç bölgelerde etkili olan toz taşınımının yarın (Perşembe) Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’da etkisini sürdüreceği, Cuma günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olduktan sonra, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle birlikte etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Toz taşınımı hadisesinin sebep olabileceği; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

AKSARAY °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

CANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GİRESUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SIIRT °C, 27°C

Parçalı bulutlu