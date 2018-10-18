Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklamaları ve uyarıları geliyor. Buna göre; toz taşınımı haftasonuna kadar sürecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Suriye üzerinden gelen ve özellikle Doğu Akdeniz ile İç Anadolu başta olmak üzere güney ve iç bölgelerde etkili olan toz taşınımının yarın (Perşembe) Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’da etkisini sürdüreceği, Cuma günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olduktan sonra, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle birlikte etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.
Toz taşınımı hadisesinin sebep olabileceği; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
IZMIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
AKSARAY °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
CANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GİRESUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SIIRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
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